Çevre Koruma Dairesi tarafından “Ülkemizin Doğasındaki Canlılar” temalı resim yarışması düzenledi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik günü nedeniyle “Ülkemizin Doğasındaki Canlılar” temalı resim yarışması düzenledi.

Bakanlık açıklamasına göre, her yıl farklı bir temayla anılan Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü’nün bu yılki teması “Tüm Canlılar İçin Ortak Bir Gelecek İnşası”.

Çevre Koruma Dairesi tarafından ‘Yaban Hayatımızı Fark Ediyoruz Projesi’ kapsamında bu yıl 2000’e yakın okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine KKTC’nin biyolojik çeşitliliğiyle ilgili çevre eğitimleri verildiği ifade edilen açıklamada, çevre eğitimlerinin artarak artarak devam edeceği belirtildi.

Öğrencileri yarıştırmaktan ziyade farkındalık yaratma ve çizmeye teşvik etme düşüncesiyle gerçekleştirilen etkinlik sonunda derecelendirme yapılmamıştır ve eserleri ödül almaya hak kazanan öğrenciler sıralama olmaksızın açıklandı.

Yarışmanın jürileri olarak Öğretim görevlileri Müge Günay (15 Kasım Üniversitesi), Raif Dimililer (Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi), Elif Atamaz (Lefke Avrupa Üniversitesi), Zehra Şonya (Doğu Akdeniz Üniversitesi), Levent Duranlı (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi), Doç. Dr. Serkan İlseven (Yakın Doğu Üniversitesi) ve Çevre Koruma Dairesi’nden yarışma sorumlusu Doç. Dr. Nazım Kaşot görev aldı.

İlerleyen günlerde ödül almaya hak kazanan öğrencilere Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun açılışını yapacağı törenle hediyeleri takdim edilecek.

Ödül almaya hak kazanan öğrenciler şunlar:

1,2 ve 3. Sınıflar Kategorisi: “Ayşe Erden-Yakın Doğu İlkokulu, Deniz Erdal-Dr Suat Günsel Girne İlkokulu, Azra İnançlı-Yakın Doğu İlkokulu, Irmak Onbaşıoğlu- Necat British Koleji”

4. ve 5. Sınıflar Kategorisi: “Armin Çatozlular-Yakın Doğu İlkokulu, Beyza Verda-Yıldırım Gelibolu İlkokulu, Sofia Soloveya- Necat British Koleji, Günay Kaan- Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu”

Ortaokul Kategorisi: “Sabiha Altıntuğ-Güzelyurt TMK, Maria Shestakova-19 Mayıs TMK, Irmak Bozkurt-Güzelyurt TMK, Kaya İdris- Aydın TMK”.

Lise Kategorisi: “Özgü Işık Yağlı-19 Mayıs TMK, Yaren Özoğul-Namık Kemal Lisesi, Ceren Taşkın-19 Mayıs TMK, Nil Kaleli-9 Mayıs TMK”.

Meslek ve Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Kategorisi: “ Cerin Saldun-Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Tuğse Bardak-Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Fuldem Ulupınar-Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi”.