Çevre Koruma Dairesinden etkinlik

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, öğrencilerde çevre bilincinin artırılması ve çevre konusuna dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Çağlayan Parkı’nda bugün, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin de katıldığı ve çevre ile ilgili birçok farklı istasyonun yer aldığı Çağlayan Çocuk Bahçesi Aktiviteleri gerçekleştirildi.

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Hasan Belen, Çevre Koruma Dairesi personeli Servet Nazlı ve Nazım Kaşot’un koordine edeceği bahçe aktiviteleri sırasında öğrencilerin çevre ile ilgili yaptığı resim ve yarattıkları sloganlar da sergilendi.

-Aktunç

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç TAK muhabirine yaptığı değerlendirmede, “çocuk yaş iken eğilir” mantığıyla hareket ederek, çocukları çevre ve ormanlarla ilgili bilgilendirmek istediklerini kaydetti.

Çocuklara ormanların nasıl koruması gerektiği, bir yangın durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği, aynı zamanda yaz aylarında ortaya çıkan yılanlar konusunda ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yaptıklarını dile getiren Aktunç, ayrıca kaplumbağalar konusunda Spot Derneği ve Taşkent Doğa Parkı’nın kendilerine destek verdiğini söyledi.

Düzenlenen etkinliklerle çocuklara çevre bilincini anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Aktunç, çocukların ve gençlerin ailelerini yönlendirebilir gerçeğiyle eğitimlere çocuklardan başladıklarını kaydetti.

Düzenledikleri organizasyonun 2 Haziran tarihinde başladığını söyleyen Aktunç, amaçlarının 5 Haziran Çevre Gününü farkındalık yaratarak anlatmak olduğunu belirtti.

-Akyıllar

Çevre Dairesi Müdürü Emir Akyıllar da konuşmasında, etkinliğin beş noktada yapıldığını dile getirerek, Orman Dairesi, İtfaiye, Taşkent Doğa Parkı Spor ve Çevre Dairesi’nin stantlar kurarak öğrencilerin bilinçlendirildiğini kaydetti.

Akyıllar, “Tek Bir Dünya Vardır” sloganı ile yürüdüklerini söyledi.

-Belen

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Hasan Belen de konuşmasında, etkinliğe dört ilkokulu katıldığını dile getirdi.

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Arabahmet İlkokulu ve Dr. Fazıl Küçük İlkokulu öğrencilerine yaban hayat eğitimleri verildiğini söyleyen Belen, yetişkinlere ulaşmanın en hızlı ve en kolay yolunun çocuklar olduğunu söyledi.