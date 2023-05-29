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Cezaevinde rahatsızlanan mahkum hayatını kaybetti
Kıbrıs
29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:11
Kıbrıs Genç Tv
Bugün saat 15.30 sıralarında, Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan Hüsnü DALLİOD (E-49) rahatsızlanması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamı yitirdi.
Soruşturma devam ediyor.
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