Cezaevinde rahatsızlanan mahkum hayatını kaybetti

Cezaevinde rahatsızlanan mahkum hayatını kaybetti
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Bugün saat 15.30 sıralarında, Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan Hüsnü DALLİOD (E-49) rahatsızlanması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamı yitirdi.
 Soruşturma devam ediyor.

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