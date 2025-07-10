Merhum başbakanlardan İrsen Küçük’ün ismi Lefkoşa Çevre Yolu’na verildi.

Bakanlar Kurulunda, Kuzey Çevre Yolu olarak bilinen yolun Taşkent çemberi ile Alayköy çemberi arasındaki kesimi "İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu" olarak isimlendirildi. Karar, Resmi Gazetede yayımlandı.

- Özel plakalarla ilgili değişiklik tüzüğü

Bakanlar Kurulu, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası'nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak "Motorlu Araçlara Özel Tahsisli Plaka Verilmesi Esas ve Usulleri (Değişiklik) Tüzüğü hazırladı. Tüzük Resmi Gazete'de yayımlandı.

-Lefkoşa’ya yapılacak yeni hastaneyle ilgili onay yasası Resmi Gazete’de

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında Lefkoşa’da yapılacak yeni devlet hastanesi yapımına ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yapıların renovasyonuna ilişkin protokolle ilgili onay yasası da Resmi Gazetede yayımlandı.

Protokol kapsamında yapılacak işler, yer tesliminden itibaren Lefkoşa’ya ihale mevzuatında belirtilen hususlar kapsamında 750 gün içinde yeni bir devlet hastane inşa etmeyi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan sağlık yapılarının renovasyonu 750 gün içinde yapmayı ve hastanedeki her birim için medikal ve teknik altyapıyla tefrişatı sağlamak olarak belirlendi.

-Pelin Yaylalı yeniden Merkez Bankası Başkan Yardımcısı

Öte yandan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan ve görev süresi sona eren Pelin Yaylalı'nın Merkez Bankası Yasası’nın ilgili maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına yeniden atanmasına karar verildi.