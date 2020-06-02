Çınarlı Şehitleri anıldı

Çınarlı’da 1958 ile 1974 yıllarında şehit düşen 8 Çınarlılı, düzenlenen törenle anıldı.

Çınarlı Şehitler Anıtı önündeki törene Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Gazimağusa Merkez Komutanı Topçu Albay Erdem Atasoy, 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kadir Bayraklı, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre Anıta çelenklerin konulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Çınarlıyı Sevenler Derneği eski Asbaşkanı Mustafa Kemal Oltan’ın konuşmasının ardından Hıfsiye Poyraz “Çınarlı Şehitleri İçin” isimli şiir okudu.

Anma töreni Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre’nin konuşması ve şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

TÖRE

Zorlu Töre konuşmasında, Çınarlı’nın küçük bir köy olmakla birlikte milli mücadelede destan yazdığını vurguladı.

Töre, şehitlerine sahip çıkan halkların özgür yaşamaya devam edeceğini belirterek, devlete, millete, bayrağa, Anavatan’a, İstiklal Marşı’na sahip çıkarak yola devam edeceklerini kaydetti.

Töre, şehitlerin asla ölmeyeceğini, nesilden nesle aktarılacağını belirterek, “Şehitlerimiz kalplerimizde yaşayacaklar” dedi.

Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal ederek Kıbrıslı Türkleri ortaklıktan attıklarını ve soykırım yaptıklarını söyleyen Töre, “Kimse bizi aldatmasın Rumlarla ortak birleşik devlet olmaz. Bizim devletimiz var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” diye konuştu.

Güney Kıbrıs’ta dün bir camiye yapılan saldırıya dikkat çeken Töre, bu saldırının Kıbrıslı Rumların tahammülsüzlüklerinin göstergesi olduğunu söyledi.

Töre, “Kıbrıs adasında iki komşu devlet olarak yaşamaya hazırız” diyerek, şehitlere ve gelecek nesillere özgür, egemen, güvenlik içinde bir devlet bırakmanın bir borç olduğunu ifade etti.

Töre, Kıbrıs’ta barışın KKTC’nin yaşatılmasından, güvenlikten ve ay yıldızlı bayraklara sahip çıkmaktan geçtiğini de sözlerine ekledi.

OLTAN

Mustafa Kemal Oltan da, şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Oltan, “Bugün Kıbrıs’ta hür ve özgür yaşıyorsak bunu şehitlere ve Anavatan Türkiye’ye borçluyuz” dedi.