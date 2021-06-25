City Park Homes’dan bir başarı daha

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl düzenlemiş olduğu 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması’nda yeşile verdiği önem ve çaba ile City Park Homes En Güzel Bahçe 1. Özel Jüri Ödülüne layık görüldü.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından şehrin yeşil dokusunu geliştirmek, yeşili ve bitkisel dokuyu sürdürülebilir kılmak, insanların bitkilerle huzur içinde yaşamasını teşvik etmek, yaşanılan çevreye sahip çıkmak, yeşille daha çok bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen yarışmada Hamitköy’ün yükselen yıldızı City Park Homes 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması’nda En Güzel Bahçe ödülü kazanarak başarı hanesine bir yıldız daha ekledi.

City Park Homes’u ziyaret eden Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı City Park Homes Satış Koordinatörü Hüseyin Sadeghi’ye ödülünü takdim etti ve tebriklerini sunarak başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Sadeghi plaketi aldıktan sonra yaptığı konuşmasında “Bizlere bu ödülü taktim etmek için yapmış olduğu zarif ziyaretten dolayı Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sn. Mehmet Harmancı ve ekibine sonsuz teşekkür ederiz” dedi.

Hüseyin Sadeghi, birçok ayrıntının düşünüldüğü yeni sitelerin son dönemde Girne bölgesinde pek yapılmamasına dikkat çekerek “Girne bölgesindeki fiyatlara oranla City Park Homes’da yeni ev alacak olanlara avantajlar sunuyoruz. Kuzey Kıbrıs’taki en düşük faiz oranı ve en uzun vade konut kredisi de göz önünde bulundurulduğu zaman, ilk kez ev alacak olan genç müşteri profili için %30, %40 avantaj sağlıyor. Ayrıca genç kitlenin yoğun ilgi göstermesi bizleri memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

City Park Homes Satış Koordinatörü Hüseyin Sadeghi sözlerinin devamında proje hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

“Türk koçanlı City Park Homes projesi Lefkoşa’nın yükselen değeri Hamitköy’de; yeni çevre yoluyla birlikte tüm ilçelere rahat ulaşım mesafesi ile daha da değer kazandı. Merkezi avantajlı konumu ile duraklara, devlet - özel okullara, üniversitelere olan yakınlığı da gözönünde bulundurulduğunda; hem şehir hayatına hem de doğayla iç içe çok özel bir noktada bulunuyor. Ayrıca KKTC’de önemli bir marka olan Necat British College gibi bir okulun yeni binasının da bulunduğu bölgede olan City Park’ın bu özellikleri nedeniyle de tercih edildiğinin altını çizdi. City Park Homes 7/24 özel güvenlik, artı kamera sistemleri olan, geniş otopark alanı, her daireye özel kapalı kiler , botanik bahçe ve geniş çim alanları yapılanması, ek su depoları, asansör ve jeneratör gibi hayatı kolaylaştıran ana unsurların yanı sıra birçok ayrıcalıklı detay ile özel tasarlandı.”

Sadeghi sözlerinin sonunda, City Park Homes projesini yakından görmek isteyen müşterileri ve Emlak firmalarını, City Park Homes daki ofisde hafta içi 9:00-18:00, Cumartesi 9:00-13:00 saatlerinde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını da ifade etti.