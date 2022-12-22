Coşkun:" Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı"

Dipkarpaz Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkan adayı Suphi Coşkun, Dipkarpaz halkıyla bir araya geldi. Suphi Coşkun’a CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da eşlik etti.

“Bölgede büyük bir coşkuyla karşılanan Suphi Coşkun, din , dil, ırk ayrımı yapmadan çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. El ele vererek tüm sorunların üstesinden geleceklerini vurgulayan Coşkun, “Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık” dedi. CTP Genel başkanı Tufan Erhürman ise Erenköy ve Karpaz’ın iki kardeş belediye olarak hizmeti, Suphi Coşkun başkanlığında alacağının altını çizdi.

Coşkun: “Din, dil, ırk ayrımı yapmadan çalıştık”

Göreve geldikleri günden itibaren din, dil, ırk ayrımı yapmadan ve bölge halkıyla el ele vererek çalıştıklarının altını çizen Coşkun, “İki toplumlu bir beldenin belediye başkanı olarak iki dönemdir hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık” ifadelerini kullandı. Pandemi döneminde de herkese eşit davrandıklarını anımsatan Coşkun, “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” dedi. Herkesle el ele vererek bölgeye hizmet sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Coşkun, sözde yerel yönetimler reformuyla ilgili de konuştu. Dipkarpaz Belediyesi’nin kapanmaması için verdikleri mücadelen de öz eden Coşkun, belediyelerinin siyasete kurban gittiğini belirtti. Karşılarındaki zihniyetin, “Her şeyi ben bilirim, ben yaparım” şeklinde hareket ettiğine dikkat çeken Coşkun, bugüne kadar yaptıkları projelerden de bahsetti. Eşitlik ve demokrasinin önemine de işaret eden Coşkun, 2014 yılında göreve geldiklerinde belediyeyi grev ve eylemdeyken devraldıklarını, şu an ise belediyelerinin hiçbir borcunun olmadığını kaydetti.

“El ele vererek tüm sorunların üstesinden geldik ve geleceğiz”

Coşkun, “Kadrolu işçimiz yoktu. Toplu iş sözleşmeleri yoktu. Herkesi kadroladık. Kadrolama ve kıdem tazminatı, toplu iş sözleşmesi yapıldı” dedi. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Coşkun, “Burada eczane yok, eczane getirdik. Sağlık ocağının durumunu herkes biliyordu, şu anki durumu ortada. Erenköy Belediyesi şu an 4 maaş geridir ve 30 milyon borcu vardır. 5 milyona yakın da iç piyasaya borcu vardır. Bizim hiçbir yere borcumuz yoktur. 25 Aralık’tan sonra el birliğiyle tüm sorunları yeniden çözeceğiz” diye konuştu. “Belediyecilik çocuk oyuncağı değildir, sevgi, yürek ve öngörü olmazsa, belediyecilik kolay değildir” diyen Coşkun, her şeye rağmen el ele vererek tüm sorunların üstesinden geleceklerini belirtti. Coşkun, “Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Karşımızdaki zihniyetin gailesi bu değildir. Meclis üyelerimizi de özenle seçtik. Hepsi birbirinden çok değerli kişiler. Belediyenin ileriye gidebilmesi için meclisin önemi çok büyüktür” diyerek sözlerine son verdi.

Erhürman: “Suphi Coşkun ile hizmete devam“

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise Suphi Coşkun’dan önce Dipkarpaz Belediyesi’nin durumunun ortada olduğunu belirtti. Erhürman, “Suphi Başkan ilk başkan olduğunda, belediyenin kapıları kapalıydı, maaş ödeyecek durumda değildi. Toplu iş sözleşmesi yaparak belediye başkanlığına başladı” dedi. Suphi Coşkun’un görev süresinde herkesin Dipkarpaz’dan haberdar olmaya başladığını vurgulayan Erhürman, “Suphi başkan sadece belediyecilik hizmeti vermedi. Lefkoşa’dan söke söke hekim de sağlık ocağı da eczane de getirdi” dedi. Dipkarpaz ve Yenierenköy’ün iki kardeş olarak hizmet vereceğini söyleyen Erhürman, söz konusu durumun da Suphi Coşkun’un başkanlığıyla olacağını dile getirdi.