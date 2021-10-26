CTP, aday tanıtımına Esentepe’de devam etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Esentepe’de devam etti. Bölge halkı, CTP Esentepe Belediye Başkan adayı İbrahim Beyazbayram’a, büyük ilgi gösterdi. Bölgede iki dönemdir tek adam yönetiminin hakim olduğunu vurgulayan Beyazbayram, sorunları hep birlikte aşacaklarının altını çizdi. Etkinlikte, Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP Esentepe Belediye Başkan adayı İbrahim Beyazbayram ve Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi konuşma yaptı. Etkinliğe katılan Esentepe halkının, İbrahim Beyazbayram’a olan desteği dikkat çekerken, yapılacak olan seçimlerde kaliteli hizmet için tercihlerinin CTP olacağını ifade ettiler.

ERHÜRMAN: ESENTEPE HAK ETTİĞİ YERE ULAŞACAK

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Esentepe’ye ‘bayram’ geleceğini, İbrahim Beyazbayram ile Esentepe’nin hak ettiği yere ulaşacağını kaydetti. Memleket olarak yerelde de genelde de ‘karanlıklar’ içinde olunduğunu belirten Erhürman, karanlıkları aşmak için CTP’ye büyük görev düştüğünü vurguladı. CTP’li belediyelerin bulunduğu her yerde ‘öz kaynak’ kelimesinin çok duyulduğuna dikkat çeken Erhürman, “Öz kaynak demek, CTPli belediyeler nerede varsa, orada Kıbrıs Türk halkı kendi ayakları üzerinde duruyor demektir” diye konuştu. Esentepe’de de bu geleneği geri getireceklerine vurgu yapan Erhürman, Esentepe’ye yakışan yerel yönetim hizmeti için yola çıktıklarını ifade etti.

“BU MEMLEKET BİZİM DEMEK İÇİN YOLLARA DÖKÜLÜYORUZ”

Bütün Esentepe halkını kucaklayacak bir aday için yola çıktıklarını kaydeden Erhürman, “Yereldeki kendi ayaklarımız üzerinde durma geleneğimizi genele de taşımak için yola çıktık” dedi. İstifa eden Azınlık Hükümeti’nin memleket borçlanmanın sınırına getirdiğini belirten Erhürman, CTP’nin önünde çok büyük bir yükümlülük ve sorumluluk olduğunu dile getirdi. Erhürman, Esentepe’de de memlekette de aydınlık istediklerini vurguladı. Erken genel seçimlerde ve ardından da yerel yönetimler seçimlerinde çifte zafer için çalışacaklarını kaydeden Erhürman, “Bu memleket bizim demek için hep birlikte yollara dökülüyoruz” diye ekledi.

BEYAZBAYRAM: “KİMSENİN FİKİRLERİNİ UMURSAMAYAN BİR YÖNETİMLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

CTP Esentepe Belediye Başkan adayı İbrahim Beyazbayram ise etkinlikte yaptığı konuşmada, bölgeye iki dönemdir tek adam yönetiminin hakim olduğunu belirtti. “Ben yaparım, ben bilirim zihniyetiyle hareket eden, kimsenin fikirlerini umursamayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız” diye konuşan Beyazbayram, tavsiyelere kulak asmayan bir yönetimin şu an mevcut olduğunu belirtti. Bugün Esentepe beldesinin esas sorunlarının bunlar olduğunu dile getiren Beyazbayram, “Biz bunları ortadan kaldırmaya talibiz. Bizler tüm beldeye eşit hizmet verecek kapasiteye sahibiz” dedi.

“ZOR OLMAYACAK, BU SORUNLARI HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

“Bölgede Bahçeli Köyü’nden Beşparmak Köyü’ne kadar su boruları kara yılan gibi yolların üzerinde kıvrılmaktadır” diye konuşan Beyazbayram, Beşparmak Köyü’nün, belediyeden defalarca yardım istediğini söyledi. Belediyede, iş araçlarının hiçbirinin mevcut olmadığını vurgulayan Beyazbayram, başka belediyelerden destek alındığını kaydetti. Seçilmeleri durumunda bu sorunları çözeceklerine vurgu yapan Beyazbayram, belediye halk plajındaki tesisin, bölgenin yüzde 10’una hizmet vermediğini ifade etti. Bu tesisi tüm bölge halkına kazandıracaklarını vurgulayan Beyazbayram, çocukların ve turistlerin yol kenarında 50 derecek sıcağın altında otobüs beklediğini belirtti. Beyazbayram sözlerine şu şekilde devam etti: “Biz kararları belediye meclisinde, belediye binasında alacağız, başka yerde değil. Sorunların çözümü, bizler için asla zor olmayacak. Bu sorunları hep birlikte aşacağız.”

KİŞİ: ESENTEPE İLKLERİN YERİDİR

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, Girne ilçesinin en güzel yerlerinden birinin Esentepe olduğunu belirtti. Esentepe’nin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Kişi, çok da heyecanlı olduklarını kaydetti. Esentepe’nin ilklerin yeri olduğuna vurgu yapan Kişi, “CTP’nin yerel yönetimlerdeki ilk başarısı burada olmuştu. Esentepe’de çok güçlü bir örgütsel yapımız var. Burası daha önce çok güçlü zaferler aldığımız bir yer. Bir dönem aradan sonra çok mutluyuz. Güçlü bir adayımız var. Göğsümüzü gere gere gezebileceğimiz, büyük bir heyecan yaratan bir adayımız var. Bu heyecanla, omuz omuza yürüyerek doğunun kalesini de alacağız” dedi.