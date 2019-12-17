banner22

CTP bugün adayını açıklıyor

CTP bugün adayını açıklıyor
banner30

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi bu akşam Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak adayını açıklıyor.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, gelecek yıl nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını saptayıp açıklayacağı genişletilmiş Parti Meclisi toplantısını bu akşam yapıyor.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, toplantı saat 19.00’da Lefkoşa Hidden Garden’da yer alacak.

CTP Parti Meclisi cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayı ile katılma kararı almıştı.

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor. Nisan 2020’deki seçim için şu ana kadar bazı adayların ismi kamuoyunda dolaşsa da henüz resmen açıklanmış bir isim yok.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Hafta boyunca yağmur beklenmiyor
Hafta boyunca yağmur beklenmiyor
  1. Kıbrıs

banner24

banner25

﻿