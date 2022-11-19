CTP, Esentepe, Karaağaç ve Bahçeli’yi ziyaret etti

CTP Genel Başkanı Erhürman, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok ile birlikte Esentepe, Karaağaç ve Bahçeli’yi ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, esnaf ve halkla bir araya gelen Erhürman ve Kırok’a, CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Girne bölgesi milletvekilleri, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti.

Ziyaretler sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketin genel sorunlarına değindi. Kendileri açısından yerel yönetimlerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Erhürman, CTP’li belediyelerin hizmet farklarının ortada olduğunu vurguladı. Belediyeciliğin de zihniyet ve vizyon meselesi olduğuna dikkat çeken Erhürman, Çatalköy ve Esentepe’ye ayrı önem verdiklerini kaydetti.

Erhürman, “Çok değerli bir arkadaşımızı görevlendirdik bu bölgede. Ceyhun arkadaşımız bu bölgede, buranın özelliklerine uygun bir şekilde vizyonunu hayata geçirecek” dedi. Çatalköy ve Esentepe için doğru vizyonu hayata geçireceklerini belirten Erhürman, önümüzdeki seçimlerin son derecek önemli olduğunu kaydetti. Çatalköy, Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok’a güvendiklerinin altını çizen Erhürman, CTP’nin vizyonunun söz konusu bölgede de hayata geçeceğini ifade etti.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok da, “köy-kent ayrımı yapmadan bir uçtan bir uca tek bir belediye” hizmetiyle yola çıktıklarını belirtti. Sorunları yerinde gidip gördüklerini, araştırdıklarını tespitler yaptıklarını ifade eden Kırok, her köy için de ayrı ayrı projeler ürettiklerini anlattı.

Kırok, “Birlikte çözebileceğimiz her problemde sırt sırta, omuz omuza vereceğiz” diyerek, Esentepe ve Çatalköy’deki mevcut belediye yapılarının başarılı olduğunu düşünmediğini vurguladı. Değişimi halkla birlikte sağlayacakları inancını dile getiren Kırok, bölgenin turizm açısından ciddi kalkınma gösterdiğini ancak köylerin bu kalkınmadan fayda görmediği görüşünü ifade etti. Kırok, seçilmeleri halinde, köylerde ekonomik kalkınmayı sağlamak için çalışmalar yapacaklarını belirterek, “Hizmeti ayağınıza getireceğiz. Sağlık ocağı, 7/24 ambulans hizmeti, yaşlı bakım merkezi, yabancılar ile yerli halkın kaynaşabileceği organizasyonlar gibi daha birçok projemiz var” dedi.

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da, yerel yönetim seçimlerinin genel seçim sonuçlarının da bir işareti olduğuna dikkat çekerek, ülkedeki sorunların çığ gibi büyüdüğünü, halkın da ifade ettiği gibi iktidar değişimine ihtiyaç olduğunu savundu.

"CTP’nin yükselişte olduğunu, halktan büyük destek gördüğünü" söyleyen Talat, “Partimizin yerel yönetimlerdeki başarısı ortadadır. CTP’li belediyeler hizmetleriyle marka haline gelmiştir. Diğer bölgelerde olduğu gibi Çatalköy-Esentepe için de yeni bir vizyon ortaya koyacağız” dedi. Talat, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok’un vizyon sahibi bir kişi olduğunu vurgulayarak, bölge için yapacaklarının kalkınmayı, birliği ve bütünlüğü beraberinde getireceğine inandıklarını kaydetti.