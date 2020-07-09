CTP Gençlik Örgütü’nden sığınmacılara ateş edenlere yaptırım talebi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Yayla sahilinde sığınmacılara ateş edenlerle ilgili soruşturma açılmasını ve bu kişilere gerekli yaptırımın uygulanmasını talep etti.

Olaydan duyulan üzüntünün de dile getirildiği yazılı açıklamada, “Sınırların, savaşların getirdiği, amacı insanları değil devletleri korumak olan politikaların çirkin yüzü bugün yeniden ortaya çıktı” denildi.

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Çirkin politikaların en acısı sığınmacıların ölüm kalım mücadelesi vererek ulaştıkları yerlerde insan gibi karşılanmamaları ve dışlanmalarıdır. Daha önce de Yunanistan’da, Macaristan’da insanlığa sığmayan şekilde şiddet ile karşılanan sığınmacılar, Kıbrıs’ın kuzeyinde de silahlarla karşılanmış, savaştan, yıkımdan kaçarken ötekileştirmenin en çirkin yüzü ile tanışmışlardır.

Biz bugüne kadar silahsızlanmayı ana hedeflerimizden biri olarak kabul etmiş bir örgüt olarak, sığınmacılara karşı bu kadar kolay bir şekilde silaha davranmanın soruşturulmasını ve bu konunun takipçisi olarak gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. Bu gibi insanlık ayıplarının artık son bulacağı, sınırlar ve ulus devlet gibi kavramların son bulacağı güzel günler için tüm suçlular