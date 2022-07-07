CTP Genel Başkanı Erhürman: “Burası krallık değil”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’li milletvekilleri ve partililer, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) akaryakıt ihaleleri konusunda dün ilettikleri sorulara yanıt alamadıkları gerekçesiyle bugün de Başbakanlık önünde açıklama yaptı. CTP’liler, Başbakanlık önüne çadır da kurdu.

CTP Genel Başkanı Erhürman yaptığı açıklamada, dün hükümete sorular yönelttiklerini hatırlatarak, “ihalesiz olarak yapılan alımların sözleşmelerini hem ana muhalefet partisi ile hem de Kıbrıs Türk halkla paylaşılması gerektiğini” kaydetti.

İhalesiz olarak getirilen akaryakıtın kaça getirildiğini ve akaryakıtın taşımacılık ücreti olarak ne kadar ödendiğini sorgulayan Erhürman, bunların sözleşmelerle yapılan işler olduğunu ifade etti.

Kamuoyunda bu konuda çeşitli iddialar paylaşıldığını ve çok yüksek rakamlardan söz edildiğini dile getiren Tufan Erhürman, “yüksek rakamlara ulaşılmasının sebebinin hükümet koltuklarında oturanların aylardır konuyu bilinçli olarak buraya taşıması olduğunu” ileri sürdü.

İşin ciddiyetinin fark edilmediği eleştirisinde bulunan Erhürman, “Başbakan Ünal Üstel’in popülizm eleştirisi ve İyi İdare Yasası kapsamında bu bilgiye ulaşılabileceği, CTP’nin zaten dava açtığını söylediğine” değinerek, şöyle devam etti:

-“Popülizm kelimesinin sözlük anlamına bir bakmaları lazım”

“Bu açıklamadaki her iddia külliyen yanlış… İyi İdare Yasası ile ilgili bir durum yok ortada. Açtığımız davanın sorduğumuz sorularla uzaktan yakından ilgisi yok. Popülizm kelimesinin sözlük anlamına bir bakmaları lazım…”

Halka da seslenen Erhürman, “Yaşadığımız elektrik kesintileri ne kaderdi, ne Kıb-Tek’in bugünkü durumuyla ilgiliydi. Yaşadığımız elektrik kesintileri Ekim 2021’den bu yana adeta bilinçli olarak halkın taşındığı bir noktaydı” dedi.

Kesintiler nedeniyle insanların zarara uğradığını, sağlık endişesi yaşadığını anlatan Tufan Erhürman, “Halkımız karanlığa mahkum edildi. Bununla ilgili olarak bir de harcama yapıldı üstünden… Normalde ödenmesi gereken paranın çok üstünde bir paranın bu dönemde bu ekonomik krizin ortasında ödendiği iddiaları var. Buna ilişkin bize ulaşan bilgiler var” diye konuştu.

CTP’nin ciddi bir parti olduğunu ifade eden Erhürman, resmi makamlar üzerinden alınan bilgiler üzerinden hukuk yollarına başvurmayı tercih ettiklerini belirtti.

-“Kimsenin halktan ve ana muhalefet partisinden bilgi saklamaya hakkı yok”

“Kimsenin halktan ve ana muhalefet partisinden bilgi saklamaya hakkı yoktur. Bilgi saklayanın saklayacak bir şeyi var demektir” diyen Tufan Erhürman, “yine bilgileri alamazlarsa yolsuzluk iddialarının zemin bulmaya devam edeceğini” öne sürdü.

Bugüne kadar “yolsuzluk ve peşkeş” kavramlarını bilinçli olarak kullanmadıklarını kaydeden Erhürman, “Verilerin saklanması yolsuzluğun, peşkeşin en temel zeminidir, en temel delilidir” dedi.

Bilgileri alarak, hukuki çalışmayı başlatmanın niyetleri olduğunu söyleyen Erhürman, bunun halkın kamu parasının kullanımına ilişkin bilgi alma hakkı olduğunu ve kimsenin bunu engelleme yetkisi olmadığını söyledi.

-“Burası krallık değil”

“Burası krallık değil” diyen Tufan Erhürman, böyle bir tavrı kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

Erhürman ayrıca, “Bizim şu anda yapmaya çalıştığımız sadece bir bilgi alma hakkı değil, bu bilgiyi alıp bunun üzerine hukuk yollarına başvurumuzu bunların bedelini ödetme süreçlerini başlatmamızın zeminidir” diye konuştu.

Tufan Erhürman ve milletvekilleri açıklamanın ardından Başbakanlığa girerek, konu hakkında Başbakan Ünal Üstel’den bilgi almak için görüşme isteğini Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu’na iletti.

Erhürman ve milletvekilleri Başbakanlık’ta Başbakan Üstel’le görüşmeyi beklediği sırada CTP’liler Başbakanlık önüne çadır kurdu.