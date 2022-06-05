CTP Kadın Örgütü’nden Dünya Çevre Günü mesajı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çevre sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atılmamasını eleştirdi.

Mesajda, 2022 Dünya Çevre Günü Kampanyası'nın #TekBirDünya #OnlyOneEarth sloganı ile, gezegeni kutlamak, korumak ve yeniden düzenlemek için, küresel ölçekte dönüştürücü eylem çağrısında bulunduğu belirtildi.

Ülkede yaşanan çevre sorunlarına değinilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:

“Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan ekolojik sorunlara bakıldığında; dağların oyulduğu taş ocakları problemlerinden, anayasa gereği halkın malı sayılan sahillerimizin hukuka aykırı bir şekilde peşkeş çekilmesine, insan eylemleri sonucu kirletilen denizlerin hem insan sağlığını etkilemesi hem de oralarda yaşayan canlıların yok olmasına, ormanlık arazilerin özel kişi veya şirketlere devredilmesine, yerel su kaynaklarımızın işbirliği anlaşmaları maskesi altında elden çıkarılmasına ve daha birçok alanda yaşanan ihlallere yönelik tespitler yapmamız mümkün. Ülkede yürütülen tarım politikaları ve yerel tohum kullanımı uygulamalarının da ekolojik denge ile alakası var. Ne yazık ki bu alanlarda da olumlu bir adım atıldığını görmüyoruz.”

2022 Yılı İktisadi ve İş Birliği Anlaşması ve hükümetin aldığı bazı kararların eleştirildiği mesajda, “Tüm doğal değerlerimizin pervasızca tüketilmesinin amaçlandığını ve bu alanlardaki yetkilerin devredileceğini görüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Akdeniz’deki doğal gaz meselesinin çözümüne yönelik yapılan tartışmaların, hemen hemen hiçbirinin ekolojik dengeyi gözeten bir yerden yürütülmediği belirtilen mesajda, “CTP Kadın Örgütü olarak, çizilen milli sınırlara rağmen hepimizi kucaklayan yerküreyi koruyarak, onunla birlikte var olma mücadelesini dünden daha güçlü bir şekilde büyüteceğiz. Ekofeminist Vandana Shiva’nın da dediği gibi: ‘Doğanın ekonomisinde birim, para değil yaşamdır’ Yaşama sahip çıkacağız” ifadelerine yer verildi.