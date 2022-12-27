CTP kuruluş resepsiyonunu gerçekleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bu akşam Hidden Garden’da “Barış, Demokrasi ve İrade Mücadelesine devam” sloganıyla 52’nci yaşını kutladı. Kitlesel katılımla gerçekleştirilen resepsiyonda duygulu anlar yaşandı. 52 yıldır barış, demokrasi ve irade mücadelesi veren CTP’nin kutlama etkinliğinde Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Asım Akansoy, konukları kapıda karşıladı.Gecede, Genel Başkan Tufan Erhürman konuşma gerçekleştirdi ve CTP’li olmanın bedel ödemeyi göze almak olduğunun altını çizdi. Genel Sekreter Asım Akansoy’u, 2‘nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve eski başbakanlar Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu, Ömer Kalyoncu ile milletvekillerini, belediye başkanlarını, eski genel sekreterleri sahneye çağıran CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “birlik, mücadele, dayanışma” sloganlarıyla pastayı kesti. Sivil toplum örgütleri ve sendika yetkililerin de katıldığı gecede Kıbrıs’ın güneyinden siyasi parti ve sendika yetkilileri de yer aldı.

ERHÜRMAN: CTP’Lİ OLMAK, BEDEL ÖDEMEYİ GÖZE ALMAKTIR

CTP’nin 52’nci kuruluş yıldönümü resepsiyonunda konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu akşam 17 yaşında olanımız da, 72 yaşında olanımız da 52 yaşındayız. Hepimizin doğum günü kutlu olsun” diye konuştu. CTP’li olmanın, mücadele etmek ve gerektiğinde bedel ödemeyi göze almak demek olduğunun altını çizen Tufan Erhürman, CTP’lilerin her zaman umudu sıcak tutması gerektiğini belirtti. Tufan Erhürman, “52 yıldır mücadele eden yoldaşlarımız, bedel ödeyen yoldaşlarımız, hep yüreklerimizdedir” dedi. CTP’nin ilk başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu’nu, eski başkanlardan Özker Özgür’ü, efsanevi genel sekreter Naci Talat Usar’ı ve partinin simge isimlerinden Sonay Adem’i anarak sözlerine devam eden Tufan Erhürman, geride bırakılan yerel yönetim seçimleriyle ilgili de konuştu.

“ÜLKE BU KADAR KÖTÜ YÖNETİLMEDİ...”

Tufan Erhürman, “İçimizin buruk olduğu yerler var. Kaybedenimiz, kazananımız fark etmez. CTP yerel yönetimlerde bir markadır, yerel yönetmlerde bir vizyon partisidir” dedi. Kimi yerlerde büyük başarılar elde etmekle birlikte, bazı yerlde kötü sonuçların özeleştirisini yapacaklarını dile getiren Erhürman, “CTP sol, sosyalist bir partidir. Özeleştirimizi yapacağız ki bundan sonra gerek genel, gerek yerel seçimde, boydan boya memleketi kırmızıya, memleketi yeşile boyayalım” ifadelerini kullandı. Ülkemizin bugüne kadar, bu kadar kötü yönetilmediğini ifade eden Erhürman, “Tek tek dolaşacağız insanlarımızı, her birine dokunacağız. Endişelenmeyin; CTP bu ülkenin temel direğidir, CTP geliyor diyeceğiz. 52 yaşımızda olmanın bilinciyle, 52 yıldır yoldaşlarımızın çok ağır bedeller ödediğinin bilinciyle, bu mirası devraldığımız ve bizden sonrakilere devredeceğimizin bilinciyle 52’nci doğum günümüzü kutluyorum” ifadelerini kullandı