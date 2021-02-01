CTP, öncelikli alınması gereken önlemleri açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), pandemi dönemindeki uygulamaları değerlendirerek, öncelikli alınması gereken önlemleri açıklayarak, uyarılarda bulundu.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, salgının süresini kısaltacak uygulamalardan en önemlisinin aşılama olduğu, ancak aşılamanın programı, hangi düzende hangi önceliklerle yapıldığının belirsiz olduğu savunuldu.

Açıklamada, “Aşı sayısı yetersiz, tedarik süreci bilinmezdir. Uygulamada öncelikler ve eşitlik gözetilmemiştir. İnsanlarımızın aşıya ulaşamama endişesi her geçen gün artmaktadır. Başta kronik hastalar ve açık kalan iş yerlerinde çalışmak zorunda kalanlar aşılanmalıdır” denildi.

Aşılamanın hızlı, yaygın, şeffaf ve eşit şekilde yapılması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Kapanma sürecinde aşılamanın hız kesmemesi, doğru program çerçevesinde yurttaşların aşılama merkezlerine yönlendirilmesi gerekmektedir. Aşılama ülke geneline yayılmalı, Sağlık Bakanlığı ile yerel yönetimler sıkı bir işbirliği içinde olmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

TEMASLI TAKİP EKİBİ GÜÇLENDİRİLMELİ

Son haftalarda vaka sayısındaki artışın en önemli nedenlerden birinin temaslı takibinin yetersiz kalması olduğu iddia edilen açıklamada, “Temaslı takip ekibi derhal güçlendirilmeli, virüsü taşıyanlara erken tanı konup izole edilmeli, tedaviye erken başlanmalıdır” denildi.

PANDEMİ HASTANESİNDE EKSİKLİKLER

Acil durum hastanesinin sağlık çalışanları ve alt yapıdaki aksaklıklar nedeniyle tam randımanlı çalıştırılamadığı da belirtilen açıklamada, “Hükümetin derhal sağlık sistemini güçlendirecek çalışmaları tamamlaması gerekmektedir. Eksik hekim, hemşire ve diğer sağlık personellerinin kadro çalışmaları hızla bitirilmeli ve yasal çalışmalar tamamlanmalıdır. Bulaşıcı Hastalık Yasası tahtında kurulması gereken komiteler oluşturulmalı ve çalıştırılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

TESTLER ARTTIRILMALI

Açıklamada, yerel bulaşın durdurulmasında en önemli araçlardan birinin kitlesel test olduğu, PCR testlerinin yanı sıra hızlı antijen testleri ile kitlesel tarama yapılması gerektiği ifade edildi.

DENETİMDE ZAAFİYET VE ACİL EYLEM PLANI

Denetimlerde zafiyet olduğu iddia edilen açıklamada, serbest çalışan ve emekli olan hekim ve hemşireleri de kapsayan acil eylem planı hazırlanması gerektiği de kaydedildi.