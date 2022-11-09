CTP, Tatlısu'da destekleyeceği adayı açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Tatlısu Belediye Başkan adaylığı için bağımsız aday Orhan Bebek’i destekleme kararı aldı. CTP Parti Meclisi’nde (PM) alınan karar bağlamında gerekli çalışmaları tamamlayan CTP Merkez Yönetim Kurulu, Tatlısu Belediyesi’nde Bağımsız adaylığını açıklayan Orhan Bebek’in desteklenmesi için karar aldı. Tatlısu’da dürüstlüğü ve halkçılığıyla bilinen Orhan Bebek, bölgede örnek kişiliğiyle öne çıkıyor. Bölgede güvenilir ve sevilen bir kişi olan Orhan Bebek, aynı zamanda başarılı bir sporcu olarak da biliniyor. CTP, bu çerçevede Tatlısu Belediyesi sınırları içerisindeki tüm yurttaşların hak ettiği hizmete kavuşabilmesi için bir bütün olarak bağımsız belediye başkan adayı Orhan Bebek’in yanında olacaktır.