CTP’den greve destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Dev-İş'e bağlı Petrol-İş’in toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girdiği gerekçesiyle başlattığı greve destek verdi. Mağusa Milletvekili Asım Akansoy ve İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim dün grev yerini ziyaret ederek CTP’nin dayanışmasını belirtti. Petrol İş Sendika Başkanı Gökay Taygun ve grevdeki işçilerle sohbet edilip, gelişmeler hakkında bilgi alındı.

AKANSOY: ÖRGÜTLÜ TOPLUM DÜZENİNE DARBE

Akansoy yaptığı konuşmada, işverenin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) düzeninden çıkmak istediğini, Sendikanın her türlü yapıcı önerisine rağmen çalışanlar arasında ikilik yaratarak, ihtiyaç duyulan yeni çalışanları TİS dışında tutup, "Göç Yasası’na” göre almaya çalıştığını, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu yöntemin sendikasızlaştırma girişimi olduğunu ve örgütlü toplum düzenine büyük darbe vuracağını ifade eden Akansoy, iş güvenliği ve riski yüksek olan bu tür bir çalışma düzenini bozmanın bedelinin büyük olabileceğini de sözlerine ekledi.

TÜZÜK AÇIKÇA İHLAL EDİLİYOR

Yine Akaryakıt Tüzüğü’nün açıkça ihlal edilerek bayilerin, Petrollerin zarar etme pahasına rakip firmaya yönlendirildiğini, bunun hem yasal hem de etik olmadığını ortaya koyan Akansoy, “Burada Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası altında çıkarılan 1986 Akaryakıt Satış ve İştigali (Denetim ve düzenleme) Tüzüğü’nün çok açık ihlali söz konusudur” dedi. Akansoy ayrıca gayrı yasallık yanında, taşeronlaşma ve sendikasızlaştırmaya karşı her türlü mücadeleyi vereceklerini belirterek devlet kurumlarının özelleştirilmesinin ya da sözde yüzde 10 devlet hissesinin etkisizliğinin nelere yol açtığı ile bir kez daha karşı karşıya olunduğunu, bunda hükümet edenlerin izleyici hallerinin de kabul edilemez olduğunu belirtti. Akansoy, CTP olarak konunun yakın takipçisi olacaklarını belirterek, hükümeti göreve davet etti.