"Cumhurbaşkanı, meclis ve hükümet bir an önce Türkiye ile istişare içinde Kıbrıs Türk halkına yön çizmeli"

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı, Meclis ve hükümetin bir an önce Türkiye ile de istişare ederek, Kıbrıs Türk halkına yön çizmesi gerektiğini belirterek, “Bana göre artık iki devletli bir çözüm için kadife ayrılığı gündeme getirmek en gerçekçi yoldur.” Dedi.

Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis’in söylediklerinden sonra Rum liderle, gerçekleri görmediği sürece buluşmasının bir anlamı olamayacağını da belirtti.

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu yazılı bir açıklama yaparak, Yunanistan Başbakanının Güney Kıbrıs’ı ziyaretinde söylediklerini değerlendirdi.

“Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile Rum lider Anastasiadis’in, Mitsotakis’in Güney Kıbrıs’ı ziyareti sırasında söyledikleri asla sineye çekilemez” diyen Eroğlu, şunları kaydetti:

“Yunan Başbakanı’nın iddia ettiğinin aksine Kıbrıs’ta bir işgalci varsa o da Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 21 Aralık 1963’ten beri silah zoru ile işgal eden, Kıbrıs Türkü’nü katliamlara tabi tutan, ortaklık ve eşit egemenlik hakkını yok sayan Rum tarafıdır.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi Kıbrıs Türkü’nü Rum-Yunan ikilisinin mezaliminden kurtarmış adada özgür ve güven içinde yaşamasını sağlamıştır.

Kıbrıs’ın etrafındaki denizlerde Rumlar kadar Kıbrıs Türkü’nün de payı vardır ve bunu Rum tarafına teslim etmemekte yerden göğe kadar haklıyız.

Rum-Yunan ikilisinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da arkalarına Avrupa Birliği’ni alarak bizlere tehditler savurmaları, yaptırımlar uygulamaları sonuç vermeyecek, inanıyorum ki Kıbrıs Türk halkını özgürlük ve egemenlik yolundan döndüremeyecektir.”

Eroğlu, gerek Yunan Başbakanı gerekse Rum liderin söylediklerinin, Rum tarafı ile Kıbrıs Türk Halkı’nın beklentilerini karşılayacak bir anlaşma yapmanın mümkün olmadığını yeniden gösterdiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“ARTIK İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜM İÇİN KADİFE AYRILIĞI GÜNDEME GETİRMEK EN GERÇEKÇİ YOLDUR”

“Sayın Akıncı, Anastasiadis ile yeni Yunan Başbakanı Mitsotakis’in söylediklerinden sonra Rum lider gerçekleri görmediği sürece kendisi ile buluşmasının bir anlamı olmayacağını bilmelidir.

Rum tarafının nasıl bir federasyon istediğini sormak ve Kıbrıs Türk Halkı’nın çıkar ve beklentileri doğrultusunda olumlu bir yanıt beklemek ipe un sermektir.

Cumhurbaşkanı, KKTC Meclisi, Hükümet, bir an önce Türkiye ile de istişare ederek Kıbrıs Türk Halkı’na bu gerçek doğrultusunda yön çizmeleri gerekmektedir.

Bana göre artık iki devletli bir çözüm için kadife ayrılığı gündeme getirmek en gerçekçi yoldur.”