Cumhurbaşkanı Tatar, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı andı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı andı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“1960 tarihinde bir grup subay tarafından gerçekleşen 27 Mayıs İhtilali’nin ardından Yassıada’da kurulan mahkemede idama mahkûm edilen, dönemin başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun Kıbrıs Türkü için önemi çok büyüktür.

Adnan Menderes’in kararlılığı, Fatin Rüştü Zorlu’nun diplomatik becerisi ile Kıbrıs meselesiyle ilgili yapılan siyasi ve diplomatik çalışmalar sayesinde ENOSİS önlenmiş, Anavatan Türkiye de etkin bir fiili garantörlük elde etmiştir. Kıbrıs Türkü’nün bugün egemen ve eşit bir halk olarak özgürce ve güvenlik içerisinde KKTC’de yaşamalarına büyük katkısı olan bu önemli iki devlet adamını ve değerli siyasetçi Hasan Polatkan’ı sevgi, saygı ve rahmetle yâd ediyorum.”