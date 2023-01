Cumhurbaşkanı Tatar, KTBK 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı’nı ziyaret ederek personelle birlikte öğle yemeği yedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Değirmenlik’teki KTBK 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı’nı ziyaret ederek, personelle birlikte öğle yemeği yedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve KTBK 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanı’nın da katıldığı öğle yemeğinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün çok acılar çektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Mehmetçiğin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar 20 Temmuz’un, Kıbrıs Türkü için en önemli tarihlerden biri olduğunu vurgulayarak bu tarihten sonra KKTC’nin temellerinin atıldığını ifade edip sözlerine şöyle devam etti;

“Kıbrıs Türk halkı o günden beri barış ve özgürlük içerisinde yaşamıştır. KKTC, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak yaşamaya devam edecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücü, Kıbrıs Türkü’nün geleceği için önemlidir. Yapmış olduğunuz eğitimleri ve çalışmaları yerinde bizzat görünce, her an her türlü göreve hazır olduğunuzu bilmek mutluluk verici.

Bugün sizinle aynı sofrada bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Hepinize başarılar dilerim.”