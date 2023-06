Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı terhis törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nde, Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan ve yaş haddinden görev süresi bitenlere plaket takdiminin yapıldığı “terhis törenine” katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Her olasılığa hazır, her koşulda aktif, hızlı ve sistemli bir çalışma mekanizmasına sahip sivil savunmanın çok daha ileri noktalara taşınması önceliğimizdir” dedi.

“Böylesine anlamlı bir törende bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu” ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan acının unutulmayacağını belirterek, 6 Şubat günü Cumhurbaşkanlığı’nda “nasıl bir yol çizilmesi” gerektiğiyle ilgili çalışmaların başlatıldığını anlattı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekibinin de katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne, arama ve kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla personel gönderildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak bütün kurum ve kuruluşlarıyla yaşanan her felakette, her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.

Tatar, şöyle devam etti:

“Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri, her an her yerde yaşanabilecek doğal afetlere karşı koordineli bir şekilde hareket etme kabiliyetine sahiptir. Görev süresi biten mükelleflerin, vatan savunmasında ihtiyaç olduğu takdirde yine hizmet vermekten çekinmeyeceklerine olan inancım tamdır.

Gönülden bağlandığınız Sivil Savunma Teşkilatı’na verdiğiniz hizmetlerden dolayı devletim adına hepinize teşekkür ederim. KKTC, kurum ve kuruluşlarıyla kapasitesini ve gücünü aşama aşama artırmakta; yeteneklerini, uluslararası alanlarda da yansıtabilmektedir. Sivil savunma, çok önemli bir teşkilattır. Bu teşkilat her geçen gün daha da geliştirilmektedir. Bütün mükelleflerimizi tebrik eder, hayat boyu başarılar dilerim.”

Cumhurbaşkanı Tatar, halkın bekası, ülkenin savunması ve her türlü doğal afete karşı verilen mücadelenin ne denli önemli olduğuna vurgu yaparak, “Teknolojiyi ve dünyayı yakından takip eden, her olasılığa hazır, her koşulda aktif, hızlı ve sistemli bir çalışma mekanizmasına sahip, öncü ve örnek bir kurum olma özelliği taşıyan Sivil Savunma Teşkilatı’nın kurumsal yapılanmasının çok daha ileri noktalara taşınması, önceliğimiz olmalıdır” şeklinde konuştu.