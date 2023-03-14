Cumhurbaşkanlığı deprem arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllüler ile basın mensuplarına takdir belgesi takdim edecek

Cumhurbaşkanlığı deprem arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllüler ile basın mensuplarına takdir belgesi takdim edecek
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Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılan şirket, dernek, kişiler ile deprem bölgelerinde faaliyet gösteren basın mensuplarına Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törenle teşekkür ve takdir belgesi takdim edilecek.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 14.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek olan törende teşekkür ve takdir belgeleri takdim edilecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda 10 Mart Cuma günü düzenlenen törende de, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde arama-kurtarma, yardım ve katkı faaliyetlerinde bulunan devlet kurumlarında çalışan personele teşekkür ve takdir belgeleri takdim edilmişti.

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