Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kabulü öncesinde, bugün saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda, KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında heyetler arası bir çalışma gerçekleştirildiğini duyurdu.

Doğruyol, "Çalışmada, adamızda ve bölgemizde ortaya çıkan koşulların sürdürülebilir barış ve istikrar için Kıbrıs’ta mevcut iki Devlet’in egemen eşitlikleri zemininde işbirliğini gerekli kıldığı vurgulandı" ifadelerini kullandı.

Doğruyol açıklamasında, "Bu yapıcı vizyona dayalı bir müzakere zemini arayışı maksadıyla katılacağımız gayri resmi 5+BM toplantısına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu" dedi.