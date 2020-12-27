Cumhurbaşkanlığı'ndan temaslı çalışan hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarından bir kişinin covid-19 vakası temaslısı olduğu haberlerinin doğru olduğunu ancak kişinin testinin negatif çıktığını ve temaslı karantinasında bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı haber kaynaklarında, Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan bir kişinin temaslı olduğu haberi yer almıştır. Söz konusu bilgi doğrudur. Ancak çalışanımızın test sonucu negatif olmakla birlikte, kendisi şu anda temaslı karantinasındadır. Endişelenecek bir durum söz konusu değildir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı bünyesinde gereken önlemler alınmıştır” denildi.

Açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan üç hemşire de dahil tüm hastalara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Açıklamada, “Bu vesile ile bir kere daha tüm halkımıza, bu zor süreçte, maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara eksiksizce uymaları gerektiğini belirtir, hem ülkemizin hem de dünyanın bir an önce bu süreci geride bırakmasını dileriz” denildi.