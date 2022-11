Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramı’nı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir onur, kıvanç ve inançla, gelecekten emin güçlü duygularla kutluyor olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Töre, KKTC’nin 39. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile kazandığı barış, özgürlük ve bağımsızlığın, 15 Kasım 1983 günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edilmesiyle taçlanarak somut bir anlam kazandığını, tarih boyunca zulme boyun eğmeyen Kıbrıs Türk Halkının vatan topraklarındaki varlığı dünya ve tarih önünde ilan edilerek Kıbrıs Türk halkının kendi topraklarına, kayıtsız şartsız egemenliğe, bağımsız ve özgür devletine kavuştuğunu vurguladı.

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuşması verilen onurlu bir var oluş mücadelesinin neticesidir. O günlerden bugünlere gelmek kolay olmamıştır. Mücadelemize geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de sahip çıkarak haklı davamızı savunmaya devam edeceğiz. Anavatanımız bu uğurda Kıbrıs Türk Halkının her zaman her konuda yanında olmuştur. Anavatan Türkiye her platformda haklı davamızı savunmak için yoğun diplomatik çabalar sarf etmeye aynı azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Yakın geçmişte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın BM genel kurulunda Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü haklarının tescil edilmesinin adadaki çözümün anahtarı olduğunu, Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde, ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet etmesi haklı davamızın Uluslararası camiada yankı uyandırması açısından oldukça önemli bir adım olmuştur. Nitekim bu çağrının hemen akabinde KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmiş ve bu yönde tarihi bir adım atılmıştır. Kuşkusuz bu adımların devam gelecek ve Kıbrıs Türk Halkı uluslararası arenada hak ettiği yere kavuşacaktır.

Tam da bu noktada bizlere düşen görev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni uluslararası toplumun saygın bir üyesi, egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıtmak, yaşatmak ve devletimizin varlığını sonsuza dek sürdürmektir.

İstanbul Taksim’de hain saldırı sonrası meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan kardeşlerimizin haberi, ülkemizin kuruluşunun 39. yılını kutlama arifesinde yüreklerimizi burkmuştur.

Bilinmelidir ki, Türk Milleti’ne karşı yapılan her türlü bölücü girişim milletimizin azim ve kararlılığı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuçsuz kalacaktır.

Devletimiz güvencemiz, ay yıldızlı bayrağımız şerefimizdir.

Bu inanç ve yoğun duygularla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’nci kuruluş yılını gururla kutlar, tüm vatandaşlarımıza saygılarımı sunarım.”