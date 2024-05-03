KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği seçimli Olağan genel kurulu bugün kıbrıs türk ticaret odası konferans salonunda gerçekleşti. seçimli Olağan genel kurulunda Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği  yeni başkanı BiCare Insurance'ın genel müdürü  Börte Barlasoğlu oldu.

Yönetim kurulu’nun ve  yedek üyelerinde belirlendiği kurulda garanti, denetleme kurulu ve disiplin kurulnda yer alacak isimlerde de belli oldu.

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği  Yeni Başkanı  seçilen aynı zamanda  BiCare Insurance'ın genel müdürü olan Börte Barlasoğlu yeni başkan oluşunun ardından kısa bir açıklamada bulunrak  hep beraber  tek yumruk, tek ses olarak dışarıya karşı tek bir vucüt olacağız bundan emin olabilirsiniz dedi.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Haftalık gıda denetimleri... Haftalık gıda denetimleri...

Başkan: Börte Barlasoğlu

Üyeler: 

Murat Selvi-Aveon Sigorta
Önder Cesur-Axa Sigorta
Mustafa Mahmutlar - Alfa Re
Gürel Dellaloğlu-Güven Sigorta

Yedek Üyeler: Volkan Bilal Emirkanı, Mehmet Uzun

Garanti Fonu: Miraç Çek, Kemal Hansoy, Hüseyin Saçman, Cengiz Ertürk

Denetleme Kurulu: Ahmet Sarp, Erinç Karakaş, Ceylan Yapıcıoğlu

Disiplin Kurulu: Mehmet Betmezoğlu, Ali Kandulu, Volkan Yılmaz

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