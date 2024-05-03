KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği seçimli Olağan genel kurulu bugün kıbrıs türk ticaret odası konferans salonunda gerçekleşti. seçimli Olağan genel kurulunda Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği yeni başkanı BiCare Insurance'ın genel müdürü Börte Barlasoğlu oldu.

Yönetim kurulu’nun ve yedek üyelerinde belirlendiği kurulda garanti, denetleme kurulu ve disiplin kurulnda yer alacak isimlerde de belli oldu.

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Yeni Başkanı seçilen aynı zamanda BiCare Insurance'ın genel müdürü olan Börte Barlasoğlu yeni başkan oluşunun ardından kısa bir açıklamada bulunrak hep beraber tek yumruk, tek ses olarak dışarıya karşı tek bir vucüt olacağız bundan emin olabilirsiniz dedi.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Börte Barlasoğlu

Üyeler:

Murat Selvi-Aveon Sigorta

Önder Cesur-Axa Sigorta

Mustafa Mahmutlar - Alfa Re

Gürel Dellaloğlu-Güven Sigorta

Yedek Üyeler: Volkan Bilal Emirkanı, Mehmet Uzun

Garanti Fonu: Miraç Çek, Kemal Hansoy, Hüseyin Saçman, Cengiz Ertürk

Denetleme Kurulu: Ahmet Sarp, Erinç Karakaş, Ceylan Yapıcıoğlu

Disiplin Kurulu: Mehmet Betmezoğlu, Ali Kandulu, Volkan Yılmaz