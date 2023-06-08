Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre Türkiye’den sanatçıları kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ''Anadolu Çağdaş Resim ve Heykel Sergisi' açmak üzere KKTC’de bulunan Türkiye’den sanatçıları kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Basın şubesinden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde yaptığı konuşmada Zorlu Töre, serginin çok anlamlı olduğunu, bunun KKTC’de açılacak olmasından dolayı da çok memnun olduğunu kaydetti. Töre, her alanda olduğu gibi sanatta da Türkiye ile KKTC arasında sıkı bağlar bulunduğunu kaydetti.

Sergiye ev sahipliği yapan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Sabah, sergi ve yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Töre’ye bilgi verdi.