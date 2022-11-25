Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 09.00’da toplandı.

Meclis Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı’ nı görüştü ve oy çokluğu ile kabul etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve KIB-TEK’ten görevliler katılarak görüşlerini Komite’ye aktardılar.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, komite Üyesi UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş ve UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Ayrıca, komite toplantısına, CTP Milletvekili Devrim Barçın da katıldı.