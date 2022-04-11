Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.40’ta başlayan toplantının gündeminde iki onay tasarısı bulunuyor.

Meclis’te sunuşlar bölümünden sonra “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı” ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarılara ilişkin raporları ele alınacak.