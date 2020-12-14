DAÜ'den doğaya 3 bin fidan

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), doğaya katkıda bulunmak amacıyla 2021 yılı yeni yıl hediyesi olarak tüm çalışanlarına 3 bin zeytin fidanı hediye ediyor. Bu kapsamda fidanların dağıtımına bugün başlandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile bazı üniversite yetkilileri; DAÜ Mühendislik Fakültesi binalarının arasında bulunan Prof. Dr. Erdil Rıza Tuncer Meydanı’nda yer alan fidanlığa bu sabah 09.30’da dört zeytin fidanı dikerek projeyi başlattı.

Açıklamada, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın yeni yıl kutlamasının yer aldığı kartlar ve zeytin fidanlarının, DAÜ’de çalışan tüm personelin yanı sıra, KKTC protokolüne de dağıtılacağı bildirildi.

“2021 YILININ TÜM İNSANLIĞA ZEYTİN AĞACININ TEMSİL ETTİĞİ DEĞERLERİ GETİRMESİ EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, söz konusu kartın üzerinde yer alan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Adası’nın en önemli simgelerinden biri olan zeytin ağacı; barışın sağlığın, zaferin, refahın, bilgeliğin, kısacası insanlık için en önemli değerlerin sembolüdür. Hem dünya, hem de ülkemiz açısından oldukça zor bir yıl olan 2020 yılını uğurlamaya hazırlanıyoruz. 2021 yılının tüm insanlığa zeytin ağacının temsil ettiği değerleri getirmesi en büyük temennimizdir. Elinizdeki Kıbrıs yerli zeytin çekirdeğinden üretilmiş yabani anaç zeytin fidanını en kısa zamanda ekerek doğamıza kazandırmanızı ve ağacınız büyüdükçe hayatınızın da her geçen gün güzelleşmesini diler, daha yeşil ve sağlık dolu yarınlar temenni ederim.”