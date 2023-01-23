DAÜ'den YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ile ilgili açıklama

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ile ilgili yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Turgay Avcı ile ilgili habere istinaden aşağıdaki açıklama kaleme alınmıştır:

Sayın Turgay Avcı 28 Haziran 1985 tarihinde Lübnan’da bulunan Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden Elektrik Mühendisliği dalında lisans derecesiyle mezun olmuş ve 15 Ekim 1987 tarihinde İşletme alanında yüksek lisans yapmak üzere İşletme ve Ekonomi Fakültesi'ne başvuruda bulunmuştur. Sayın Avcı’nın lisans mezuniyeti ile yüksek lisans yapacağı program farklı olduğundan, o zamanki mevzuata göre, İşletme lisans programından 11 lisans dersi alarak fark derslerini tamamlamıştır. Fark derslerini tamamlamak amacıyla geçici olarak İşletme lisans programına kayıt yapan Sayın Turgay Avcı, ilgili derslerini tamamladıktan sonra programdan ayrılmıştır. Üniversitemiz öğrenci kayıt sisteminde programa kayıt yapıp mezun olmadan ayrılan öğrencilerin not dökümlerine ‘Terk’ olarak işlenmektedir. Daha sonra, 18 Ekim, 1990’da İşletme Yüksek Lisans Programı’na kaydolan Sayın Avcı, 27 Mart 1992 tarihinde yüksek lisans programından mezun olmuştur.”