Daü Sen'den usulsüz istihdam iddiası

Daü Sen'den usulsüz istihdam iddiası

Doğu Akdeniz Üniversitesi  Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN),  usulsüz istihdamları sürdürdüğü gerekçesiyle DAÜ Rektörlüğünü Sayıştay’a Başbakanlık Denetleme Kuruluna,  DAÜ İç Murakıp’ına ve Eğitim Bakanı’na şikayet etme kararı aldığını duyurdu.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Prof. Dr. Nededet Osam’ın uyarılara rağmen yasa dışı istihdamları sürdürdüğü iddia edilerek,   son dönemde oldukça fazla sayıda işçi ve memur istihdam eden Rektörlüğün   istihdam ettiği yarı zamanlı akademik personeli de  memur statüsünde çalıştırdığı öne sürüldü.

Açıklamada, Rektörlüğün bu yaklaşımlarla DAÜ’ye kalıcı zarar verdiği öne sürülerek, “Böylesi tavırlar, sürdürülebilir bir yönetimin varlığını her geçen gün daha da sorgulamaktadır” denildi.

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