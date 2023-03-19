DAÜ’de “Depremler ve Afet Yönetimi” konferansı gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü’nde, “Depremler ve Doğal Afet Yönetimi” konulu bilinçlendirme konferansı gerçekleştirildi. Temel Eğitim Bölümü’nde “Doğal Afetler Yönetimi” dersinin de yürütücüsü olan Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Süha Kocakuşak tarafından verilen konferansa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, konferansın açılış konuşmasını Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek gerçekleştirdi. Prof. Dr. Gürşimşek, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği alanlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin “Afetler ve Yönetimi” konusunda bilgilenmelerinin ve bilinçlenmelerinin gerekliliğine dikkat çekti. Afetlerin yaratacağı etkiler ile baş etmenin, koruyucu ve önleyici eğitimsel müdahalelerin geliştirilmesi bakımından önemine işaret eden Prof. Dr. Gürşimşek, bu noktadaki formasyonun günümüz koşullarında çok kritik bir önem taşıdığına vurgu yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Kocakuşak, konferansta genel olarak doğal afetlerin, özel olarak da depremlerin oluş nedenlerini ve bu afetlerin yarattığı zararların önlenmesi konularını ele aldı. Veriye dayalı bilimsel açıklamaları, kuramsal bilgileri ve uygulamaları jeoloji ve eğitim penceresinden görsel örnekler ile paylaşan Yrd. Doç. Dr. Kocakuşak, geleceğin öğretmenlerinin eğitim sisteminin içerisinde görev aldıklarında çocuklarda afet bilincini erken eğitim ile oluşturarak, gelişimlerine yatırım yapılmasının gereği ve önemine de dikkat çekti.

Konferansın sonunda, DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek tarafından, konuşmacı akademisyen Yrd. Doç. Dr. Ahmet Süha Kocakuşak’a çiçek ve teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu.