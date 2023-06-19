DAÜ’de Yemen ve Pakistan geceleri düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı DAÜ Yemen ve Pakistan Öğrenci Birlikleri, geleneksel kültürel gecesi düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) yapılan Yemen Gecesi’ne, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nun yanı sıra, Yemen uyruklu öğrenciler ve diğer uluslararası öğrenci birliklerinden de çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte Yemen’e özgü dans ve müzik performansları ve tiyatro gösterileri sergilendi.

Yemen uyruklu öğrenciler ülkelerinin zengin kültürünü ve geleneklerini düzenlenen çeşitli etkinliklerle katılımcılarla paylaştı.

DAÜ Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilen Pakistan Gecesi’ne, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nun yanı sıra, Pakistan uyruklu öğrenciler ve diğer uluslararası öğrenci birliklerinden de çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte, Pakistan kültürüne özgü tiyatro, dans ve müzik performansları gerçekleştirildi.

Gecede ayrıca Pakistan’a özgü yiyecek ve içecekler de katılımcılara sunuldu.