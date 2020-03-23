 Değirmenlik'te karasinek larva ilaçlamalarına başlandı

Değirmenlik Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı dezenfekte ve hijyen çalışmalarına devam ederken tüm durgun su birikintilerinde ve bölgedeki mandıralarda da karasinek larva ilaçlamalarına başladığını açıkladı.

Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, yaptığı açıklamada, belediyenin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti;

“Bu dönemde sağlık önemleri daha bir önemli olmuştur. Bu ilaçlamalar önümüzdeki dönemde sivrisinek ve karasinek sıkıntısını en aza indirmek için yapılmaktadır. Geçtiğimiz bu zorlu süreçte Koronavirüs salgınına karşı mücadelede görev yapan, canla başla çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma bölge halkı adına teşekkür ederim. Tüm idari personelime, Sağlık Birimine, Zabıta Birime, Gündüz Bakım Merkezi Personeline, Halkla İlişkiler ve Basın Birimine, Temizlik Birimine, Su Birimine, Bayındırlık ve İmar Birimine, Emlak Birimine, Vezne Personeline, Muhasebe Personeline, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız”