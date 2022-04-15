Demokrasi Ortaokulu’ndan Umut Kermesi

Demokrasi Ortaokulu’ndan Umut Kermesi
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Lefkoşa, 15 Nisan 22 (TAK): Demokrasi Ortaokulu Onur Kurulu öğrencileri, okul ihtiyaçları ve ihtiyaçlı öğrenciler yararına Umut Kermesi düzenledi.
Çeşitli kurum ve kişilerden bağış alınan ürünler bugün 08.30-14.00 saatleri arasında Lefkeliler Hanı’da satışa sunuluyor.
Kermesle ilgili açıklamada paylaşmanın, emek vermenin önemine işaret edilerek, “Gün dayanışma, yardımlaşma günüdür” denild

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022, 12:29
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