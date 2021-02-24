Demokrasi şehitleri kabirlerinde ziyaret edildi

"Demokrasi Şehitleri"nin kabirleri ziyaret edilerek, karanfiller bırakıldı.

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu’nun pandemi koşullarını dikkate alarak aldığı kararı gereği görev üstlenen 4 kişilik temsili ekip, maske ve mesafe kurallarına uyarak, Lefkoşa Mezarlığı’nda bulunan Demokrasi Şehitleri’nin kabirlerini ziyaret etti.

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan’ın yazılı açıklamasına göre, sırasıyla; Kutlu Adalı, Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Sadık Cemil, Ercan Turgut, Mustafa Ertan, Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gürkan’ın kabirleri başında saygı duruşunda bulunuldu ve tüm kabirlere kırmızı karanfiller bırakıldı.

Kabirler başında kısa bir konuşma yapan Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan, “Tüm dünya insanlığı gibi ülkemiz insanının sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını nedeniyle, Demokrasi Şehitleri anısına bu yıl kitlesel katılımlı sosyal, kültürel veya sportif herhangi bir etkinlik yapılmadı” dedi.

Eraslan, “Demokrasiye, barışa, ifade özgürlüğüne ve emeğin hakkını alma mücadelesine gönülden inanıp, bu uğurda ısrarla mücadele etmiş olan ve sırf bu nedenle gerici karanlık çevrelerin saldırı hedefi olup canlarına kastedilerek yaşam hakları ellerinden alınan bu insanlarımızın anılarını yaşatmak, uğruna mücadele verdikleri değerleri yeni kuşaklara aktarmak her koşulda gereklidir. Bu nedenle temsili de olsa burada kabirlerin başındayız” ifadelerini kullandı.