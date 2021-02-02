Denetimler değerlendirildi

Pandemi konusunda ülkedeki son gelişme ve çalışmalar Başbakan Ersan Saner başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Salonu’nda, Başbakan’ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in de katılımıyla Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, sokağa çıkma yasağı uygulaması ve denetimler başlığı altında değerlendirmelerin yapıldığı ve bundan sonra yapılacak çalışmaların görüşüldüğü genişletilmiş toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, ilçe Emniyet Müdürleri, Merkez ve İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı ve bakanlık müsteşarları da katıldı.

SANER

Başbakan Saner, toplantının ardından, Covid-19’dan dolayı tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de hastalığa karşı bir bıkkınlık oluştuğunu söyledi.

Saner, vaka sayısında son iki ay içinde ciddi bir yükselişin söz konusu olduğunu ifade ederek, bu çerçevede öncelikle yerel yönetimlere denetleme konusunda yetki verdiklerini ve denetimlerin sıkılaştırıldığını belirtti.

Temaslı hastaların devletin ilgili kurumlarına bildirimde bulunmasını isteyen Saner, hastalığın kontrol altına alınabilmesi açısından temaslı kişilerin bu konuya özellikle hassasiyet göstermelerini rica etti.

Saner, ayrıca Covid-19 Salgın ile mücadelede, halkın alınan kararlara ve denetim yapan Polis Teşkilatına, Belediyelere ve Kaymakamlıklara yardımcı olmalarının önemine vurgu yaptı.

EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında halk sağlığının korunması için alınan tedbir kararları çerçevesinde, sokağa çıkma yasağı, denetimler ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında geniş katılımlı ve çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıya katılan tüm yetkililere teşekkür etti.