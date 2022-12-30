Deniz: “Başarılarla dolu, huzur içinde yaşanacak yeni bir yıl diliyorum”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2023’ün başarılarla dolu, huzur içinde geçmesini diledi.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Oda Başkanı Turgay Deniz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Acısıyla tatlısıyla; sorunlarıyla başarılarıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Geçen yılların değerlendirmesini yapmak, önümüzdeki dönemi bu değerlendirme ışığında yeniden şekillendirmek hepimiz için bir gerekliliktir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak da bunu yapmamız; özellikle çevre, sağlık, eğitim, trafik ve ekonomi konularında halkımıza daha iyi hizmet vermemizin yollarını bulmamız gerektiğine inanıyorum.

Bu inanç ve bilinçle, tüm halkımızın yeni yılını kutlar; başarılarla dolu, huzur içinde yaşanacak yeni bir yıl diliyorum.”