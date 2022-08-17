Denizde ölü bulunan Chernousov’a otopsi yapıldı

Tatlısu’da 13 Ağustos’ta deniz içinde ölü bulunan 42 yaşındaKi Dmitry Chernousov’a otopsi yapıldı.

Polis Basın Bülteni’nde, otopside kan ve doku örnekleri alındığı, ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.

-Uyuşturucu madde tasarrufu

Lefkoşa’da dün, M.A.N.R.’nin (E-22) kaldığı ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapılacağı sırada, M.A.N.R.’nın polisleri fark etmesi üzerine tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 220 gram ağırlığındaki Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ikametgahından dışarıya attığı tespit edildi.

Uyuşturucu madde emare olarak alınırken, M.A.N.R. tutuklandı.

-Hırsızlık

Gazimağusa’da, 13 Ağustos’ta, İsmet İnönü Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir iş yerine müşteri olarak giden S.R.’nin (E-31) iş yerinde satışa sunulan cep telefonunu çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Kayıp bulundu

13 Ağustos’tan beri kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Gülhan Yıldırım’ın (K-32) bulunduğu bildirildi.