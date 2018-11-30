Denktaş: "13’üncü maaşlar Aralık ayı içerisinde ödenecek "

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRT’de yayınlanan Basın Odası’na konuk oldu.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Denktaş, bütçe açığına ilişkin olarak, bu yılı denk bütçeyle kapatacaklarını,2019 yılı sonuna doğru da 856 milyon açığını büyük oranda kapatacağını belirtti…

Tarihin en büyük döviz vurgununu yediklerini ifade eden Denktaş, Türkiye’den gelen kaynakta 20 milyon gibi bir artış bulunmasına rağmen dövize oranlandığında düşüş olduğunu kaydetti…

Denktaş, 1 Ocak itibarıyla KDV iadesi yürürlüğe girmesi için çalışmaları olduğunu belirterek, özellikle ilk altı ay sıkı bir politika izlemeleri gerekeceğini ancak ikinci altı ayın daha rahat olacağını söyledi… Türkiye Cumhuriyeti katkısının nasıl geleceği noktasındaki bir soruya Denktaş, imza atacak muhatabın henüz ortada olmadığını ancak bu imzanın atılacağını ifade etti…

Denktaş, Temmuz ayında Türkiye’den belli bir rakamın geldiğini, ancak akabinde Türkiye’de sistemin değiştiğini ve adaya o günden itibaren bir kuruş gelmediğini kaydederek, esas yatırımların başlaması beklenen Temmuz’dan sonraki 6 ayda sadece yerel kaynakların kullanılabildiğini söyledi… Türkiye kamuoyunun açısından baktığında KKTC’de söylenenlerden gücenmelerinin normal olduğunu düşündüğünü söyleyen Denktaş, kendilerinin birebir temasta olan kişiler olarak muhatap oldukları kişilerden böyle bir intiba almadıklarını ifade etti…

Denktaş, Türkiye’nin de ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini anımsatarak, bir soru üzerine 2019’da Türkiye’den katkıların olmaması halinde yatırımların azalacağını ancak çaresiz olunmadığını belirtti… Hükümette mantık doğru olduğu müddetçe siyasi ayrılıkların çok öne çıkmadığını belirten Denktaş, çok kötü bir durumda olunmadığını söyledi ve “Türkiye’den para gelmezse battık bittik noktasında değiliz” dedi.2019-2021 protokolüne ilişkin de Denktaş, KKTC’nin protokol taslağının hazır olduğunu, bazı konularda ise tartışmaların sürdüğünü anlattı…

Denktaş, radikal olunması gereken alanlarda radikal olunacağını belirterek, sistemin değişmesi gerektiğini ifade etti.Hayat Pahalılığı artışına ilişkin olarak da Denktaş, memurun HP’yi tam olarak alması halinde diğer birçok kurumun maaş ödeyemez durumuna geleceğini ifade etti. Denktaş, bunu kanun hükmünde kararnameyle aşmaya çalıştıklarını belirterek, bir sonraki ayda gerekirse yeniden bu yola başvuracaklarını ancak gerekmeyecek gibi göründüğünü belirtti.Kamu maliyesinin bir toparlanma içerisinde olduğunu kaydeden Denktaş, dövizin yükselmesiyle geriye düştüklerini ancak bu açığı kapatacaklarını söyledi.

Denktaş, basından da özellikle devletle ilgili eleştiri yaparken üsluba dikkat etmesini istedi.13’üncü maaşların ne gün ödeneceği sorusuna Denktaş, henüz Aralık ayına girilmediğini anımsattı.Denktaş, şu an için 13’üncü maaşların Aralığın içinde ödeneceğini söyleyebileceğini anlattı. Kıbrıs konusunda da Denktaş, bu konuyu Demokrat Parti Genel Başkanı olarak cevap verebileceğini söyledi.Denktaş, gevşek federasyon konusunun konuşulabileceğini ancak Rum tarafının niyetinin 5’li konferansta suçlu olduğunu unutturmak adına yeni bir masa kurmak olduğunu belirtti…

Rum tarafıyla ilişkileri geliştirecek ismi konmamış tek taraı adımlar atma inancında olduğunu kaydeden Denktaş, bunun olması halinde Rum tarafının Türkiye’nin de tehdit olmadığını fark edeceğini söyledi… Denktaş, Rum tarafının anlaşma taraftarı olmadığını anlattı… Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da Denktaş, bu ileriki zamanlarda konuşulabilecek bir şey olduğunu vurguladı.