Denktaş için mesajlar

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş için anma mesajı yayımladı.

Töre mesajında, “Milli davamızın iki lider kahramanının ölüm yıldönümlerinde onları minnet ve şükranla anarken, onların verdiği mücadeleyi, kulağımıza küpe olacak sözlerini, ne kadar yerine getiriyoruz sorusunu kendimize sormalıyız” ifadelerini kullandı.

Devlet yönetiminde ciddiyet ve samimiyete, milli davanın yürütülmesinde ilkeli duruşa, her dönemin adamı değil de her dönem adam olma sorumluluğuna dikkat edilip edilmediğinin sorulması gerektiğini anlatan Töre, sorularına “Ulusal çizgimizde yaşanılan zikzakların Kıbrıs Türk halkına ve devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine verdiği zararların farkında mıyız?” şeklinde devam etti.

“Devlet yönetimimizde ve siyasi yaşamımızda etik değerlere ve ahlaki ölçülere bağlılığımız nerelerde kaldı? Sayın Dr. Fazıl Küçük’ü ve Sayın Rauf Raif Denktaş’ı anarken birçok sorgulamayı kendimize yapmamız gerektiğine inanıyorum” diyen Töre, Küçük ile Denktaş’a Allahtan rahmet diledi, onların yolunda gitmeye onurlu duruşuyla devam edeceğini kaydetti.

MEMUR SEN

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 9. ölüm yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Mesajda, “KKTC Devleti ve egemen varlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, yayımladığı mesajda, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunda ‘Toros’ kod adıyla görev alan Denktaş’ın teşkilatlanma ve varoluş mücadelesinin tüm safhalarında aktif rol aldığını, bu mücadelesinin geleceğe giden yolda Kıbrıs Türk Halkı’nı aydınlatmaya devam edeceğini belirtti.

Manga, günümüze kadar çok ağır bedellerin ödenmek zorunda kalındığını ve bunları unutturmayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Denktaş’ın Kurucu Cumhurbaşkanı olduğu KKTC Devleti’ni, egemen varlığımızın ve gelecek güvencemizin yegâne teminatı olarak görüyoruz. Her hal ve şartta, emanetlerine sahip çıkacağız. KKTC Devleti ve egemen varlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz.”

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, 9’uncu ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle andı.

Özçınar yazılı açıklamasında, tüm hayatını Kıbrıs Türkü'nün ve KKTC’nin bağımsızlığına adayan büyük devlet adamı Denktaş’ın, ortaya koyduğu mücadelenin, genç nesillere rehberlik edeceğini, tarihteki ve kalplerindeki yerini daima koruyacağını kaydetti.

“Görevimiz, kurarak bizlere emanet ettiği devletimize sahip çıkmak, verdiği varoluş mücadelesini yücelterek yolumuza devam etmektir” diyen Özçınar, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı, cesareti, sergilediği kararlı duruşu ile topluma liderlik eden, tüm dünyanın takdir ettiği Rauf Raif Denktaş’ı asla unutmayacak.

Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak halkına önderlik, merhum Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anarken, yüce hatırası önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 12:16