Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye kökenli eserleri ana yurduna kavuşturmaya devam ettiklerini belirtti.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da 2021'de satışa çıkartılan Milet kökenli ve M.Ö. 6. yüzyıla ait "kore torsosu"nun teslim alındığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"İngiltere Metropolitan polisiyle gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile iadesini sağladığımız eseri Londra Büyükelçimiz Sayın Osman Koray Ertaş bugün yapılan törenle teslim aldı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."