Denktaş: "Özelde çalışanları teşvik için yeni bir çalışma yapılıyor"

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, vatandaş ve hatta kamu çalışanları kamudan daha verimli hizmet bekliyorsa, kamu reformunun hayat bulması gerektiğini söyledi.

Denktaş, sendikal koşul olmaksızın özelde çalışanların nasıl teşvik edileceği konusunda oluşturulan bir ekibin çalışma yaptığını da belirtti.

Demokrat Parti genişletilmiş Parti Meclisi, ülke gündemini değerlendirmek üzere geçtiğimiz akşam toplandı.

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, soru-cevap şeklinde şekillendirilen toplantıda ayrıca ‘kamu reformu, özelde istihdamın teşviki’ konuları hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı.

Özel sektörde istihdam teşviki konusunda konuşan Denktaş, “Özelde istihdamın teşvik edilmesine evet diyoruz. Ancak bunu sendikalaşma koşuluna bağlamayı ret ettiğimizi kamuoyuna çok net olarak açıkladım” dedi.

Maliye Bakanı Denktaş, mevcut sendikal mentalitenin ve iş çevrelerinin buna henüz hazır olmaması nedeniyle özelde sendikalaşmaya hayır dediğini de belirtti

Konunun Bakanlar Kurulu’nda da ele alındığına işaret eden Denktaş, “Sendikal koşul olmaksızın, özelde çalışanları nasıl teşvik edeceğiz ve daha çok gencimizin özel sektörde de çalışmasını sağlayacağız? Bu konu üzerinde yeni bir ekip oluşturduk ve çalışma yapılıyor” diye konuştu.

Kamu Reformu konusunda ise, komitede bir takım rötuşların yapılacağını ancak genelde olduğu şekli ile hayata geçirileceğini belirten Denktaş, tepki göreceği için geri adım atma diye bir tabiatı olmadığını kaydetti.

Maliye Bakanı Denktaş, vatandaş ve hatta kamu çalışanları kamudan daha verimli hizmet bekliyorsa kamu reformunun hayat bulması gerektiğini vurguladı.

Serdar Denktaş, muhalefetin hükümete ve kendilerine yönelik eleştirilerini de yanıtlayarak, “Bunu özellikle ana muhalefet partisi için söylüyorum. Esas milliyetçilik bu devlete, bu devletin insanına güvenmektir. Bu devletin güçlenmesi için uğraş vermektir” şeklinde konuştu.