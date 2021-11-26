Derya: "Usulsüz istihdamlar ve terfiler ile kamu kaynaklarını tüketildi"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, 3 Azerbaycanlı ınfluencer ve ekibine ‘ülke tanıtımı’ adı altında Bakanlar Kurulu kararıyla 69 bin pound ödenecek olmasına kişisel sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Derya'nın paylaşımı şu şekilde:

HALKIN PARASINI ÇARÇUR EDEN HÜKÜMET MÜSVEDDESİ !!!

"2020'nin ilk aylarından itibaren reel sektörün yürümesi için "gidin borçlanın" demekten öteye gitmeyenler,

Alım gücü düşen vatandaşa "ihtiyat sandığınızdaki birikimlerinizi çekip harcayın" diyen ve halkın sadece bugününü değil, geleceğini de tüketmeye kalkanlar,

Son açıkladıkları paketle zaten borçlu olan insanları yaşamak için daha da borçlanmaya yönlendirmeye kalkanlar,

Eğitime yeterli kaynağı ayırmadıkları için öğretmenleri, öğrencileri ve aileleri perişan edenler,

Usulsüz istihdamlar ve terfiler ile kamu kaynaklarını tüketenler,

"Seçim yasakları başlamadan daha ne koparabilirsek" diyerek apar topar imar planı imzalayanlar,

Saymakla bitmeyecek kadar büyük garabetin baş mimarı UBP hükümeti, şimdi de Azerbaycan'dan gelecek 6 kişi için 69 bin pound (1.138.000 TL) uçak bileti, konaklama, izaz ikram ve iç ulaşım masrafını devletin kasasından ödeyecekmiş! Bütçe açığı ve yüksek faizle yapılan borçlanmanın bu kadar fazla olduğu, Türk lirasını böylesine değer kaybettiği bir dönemde halkın parasını böyle çarçur etmeye utanmayan bir hükümet müsveddesi!"