Dev-İş'ten güneyden emekli maaşı alan Girnelilere duyuru

Dev-iş, Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emeklilik maaşı alan Girne İlçesi sakinlerinin en erken zamanda Girne Merkez Posta Dairesi’nden ilgili yaşam belgelerini kendilerinin veya bir başkası ile aldırarak işlem yapması gerektiğini duyurdu.

Dev-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, Girne Merkez Posta Dairesi yetkilisinden aldıkları bilgi doğrultusunda, 2022 yılı hak sahiplerinin hayatta olduklarına dair yoklama belgelerinin Girne Merkez Posta Dairesi'ne ulaştığı ancak personel yetersizliği dolayısı ile adreslere ulaştırılmasında sıkıntı yaşandığının öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, emeklilik maaşlarında gecikmeye bağlı mağduriyet yaşanmaması açısından, hak sahiplerinin en erken zamanda Girne Merkez Posta Dairesi'nden ilgili yaşam belgelerini kendilerinin alması veya bir başkası ile aldırarak gerekli işlemin yapılmasının önemli olduğu vurgulandı.