Devlet Piyangosu Kıbrıs Genç Tv stüdyolarında çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Temmuz 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam Kıbrıs Genç Tv stüdyolarında gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 36007 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 9 Temmuz 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.