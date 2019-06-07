Dikkat su kesintisi

Yeşilköy-Yenierenköy Anayolunda Karayolları Dairesi tarafından yürütülmekte olan yol çalışmaları nedeniyle Dipkarpaz Ana İsale Hattı’na Pazartesi gününden itibaren, 3 gün boyunca su verilemeyecek…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Yenierenköy, Yeşilköy, Derince, Dipkarpaz ve Adaçay depolarına çalışmalar tamamlanana kadar Türkiye’den gelen su ulaştırılamayacak…

Açıklamada, çalışmalar süresince yerel kaynakların devreye alınacağı belirtildi ve söz konusu bölgelerdeki halkın içme ve kullanım suyunu tasarruflu kullanmaları tavsiye edildi…