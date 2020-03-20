Din Görevlileri Derneğinden kandil mesajı

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, içinde bulunulan rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan, mübarek Üç ayların birincisi olan Recep ayının 27. gecesinin Miraç kandili olduğunu ve yarın akşam idrak edileceğini söyledi.

İnik, Miraç Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, bu mübarek geceye erişmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşarken, ülkede korona virüs nedeni ile alınan tedbirlerden dolayı camide cemaat halinde eda etmemenin hüznünü yaşadıklarını belirtti.

Miraç kandilinin günde beş kez namazın bahşedildiği, namaza hazırlanmak için abdest almanın ve maddi temizliğin kıymetini yeniden hatırlattığını söyleyen İnik, korona virüsünden korunmanın da en etkili yolunun temizlik olduğunu vurguladı.

İnik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Miraç; her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanmayı, Rabbimizin rahmetinden asla ümidi kesmemeyi öğretir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen korona virüs salgınından dolayı ümitsizliğe ve paniğe kapılmadan üzerimize düşen görevleri yerine getirerek el birliği içerisinde bu musibetten kurtulacağız inşallah.

İslam dininin ana gayelerinden birisi de canı korumaktır. Bu vesile ile Korona virüs salgınına karşı ülke genelinde mücadelenin başarı ile sürdürülebilmesi için Devletimizin aldığı tedbirlere ilave olarak Din İşleri Başkanlığı halkımızın Cuma namazı, Miraç Kandili ve toplu olarak cemaatle namaz kılmayı farklı bir karar alınıncaya kadar evlerinde idrak etmeyi uygun görmüştür.”

Miraç kandilinin; toplumun hayrı için evlerde eda edileceğine işaret eden İnik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Alınan bu tedbirlerin nihai amacı toplumumuzun sağlığını korumak ve büyük risk teşkil eden korona virüs salgınını kontrol altına almaktır. Dolayısıyla söz konusu tedbirlerin uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur. Evlerimizde sabırla bekleyip bu salgının kontrol altına alınması için elimizden gelen azami gayreti hep birlikte göstereceğiz.

Bu kutlu gecede Rabbim el birliği içerisinde bu musibetten kurtulmayı ülkemize ve bizlere nasip etsin. Allah’ın hidayeti, rahmeti ve bereketinin üzerimizden hiç eksik olmaması temennisi ile halkımızın Miraç kandilini tebrik eder hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ederim.”