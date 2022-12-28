Din İşleri Başkanı Prof Dr. Ahmet Ünsal'dan "İslâmı Tahrifin Dört Merhalesi" konulu konferans verdi

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, yurt dışı ziyareti kapsamında T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde "İslâmı Tahrifin Dört Merhalesi" konulu konferans verdi.
Ünsal, ilk aşamada tasavvufun inkârının sağlandığı, ikinci aşamada mezheplerin gereksizliğine inandırma gayretine girildiği, üçüncü aşamada Hz. Peygamberin (S.A.V) sünnetine güvenin kaybolmasına çalışıldığı ve son aşamada Kur'ân-ı Kerîm'in tarihe mal olmuş, güncele çözüm üretmeyen, bugüne hitap etmeyen bir kitap olduğu düşüncesinin giderek yaygınlaştırıldığını örneklerle ele aldı.